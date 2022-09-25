T3 Vakfı DENEYAP sınavını Azerbaycan'a da taşıdı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de DENEYAP uygulama sınavı yapıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü Merkezi'nde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı 6-14 yaşlarındaki öğrenciler sınava girdi.

Sınavda, birinci turu başarıyla geçen 330'dan fazla öğrenci yer aldı. En yüksek puan alan 80 aday DENEYAP öğrencisi olacak ve 3 yıl ücretsiz eğitim alma hakkı kazanacak.

Sınav için Bakü'de bulunan T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DENEYAP projesini 2017'de İstanbul'da başlattıklarını, bugün projenin Türkiye'nin 81 iline yayılmış durumda olduğunu söyledi.

Gelecek hafta Türkiye'de 20 bin öğrencinin DENEYAP uygulama sınavına gireceğini bildiren Kökçam, "Bu projeyi önemsiyoruz. Türkiye'de başlatmış olduğumuz çalışmalarımızı yurt dışına da taşıma hevesi ve gayreti içerisinde olduk. Tabii ki ilk olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan'a taşımanın çok anlamlı olacağına kanaat getirdik." dedi.

Bilim Bakü Merkezi bünyesinde yer alan DENEYAP Atölyesinin amacının AR-GE ve girişim sektöründe insan kaynağı oluşturmak olduğunu belirten Kökçam, "Burada inşallah en başarılı olan 80 öğrencimiz eğitim almaya hak kazanacak. 80 öğrencimiz inanıyoruz ki Azerbaycan'ın gelecekteki teknoloji alanında, girişim alanında çok önemli başarılara imza atan gençler olacaklardır." diye konuştu.