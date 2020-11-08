Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Şuşa sevinci - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutluyor. Kutlamalara dair paylaşılan görüntülerde, birçok aracın korna çaldığı ve Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıldığı görüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Şuşa'nın Ermenistan ordusunun işgalinden kurtarıldığını açıklamasının ardından başkent Bakü sakinleri, caddelere çıkarak kutlama yapmaya başladı. Kutlamalara dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, birçok kişinin caddelere çıktığı, araçların korna çaldığı ve Azerbaycan ve Türkiye bayrakları açıldığı görüldü.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 28 yıldır Ermenistan'ın işgali altında olan Şuşa'nın kurtarıldığını şu sözlerle duyurmuştu:

"28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak. Zafer yürüyüşümüz devam ediyor. Ermenistan yönetimi taleplerimize yanıt vermezse sonuna kadar gideceğiz. Hocalı kurbanlarının kanı yerde kalmadı, şehitlerimizin intikamı alındı. İntikamımızı savaş meydanında aldık."