Azerbaycan'dan gelen kanser hastası Türkan öğretmen, şifayı İzmir'de buldu - Son Dakika
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Azerbaycan'dan gelen kanser hastası Türkan öğretmen, şifayı İzmir'de buldu

07.09.2022 11:01

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Türkan Badalova (29), üçüncü evre rektum (kalın bağırsağın son kısmı) kanseri olduğunu öğrendi.

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Türkan Badalova (29), üçüncü evre rektum (kalın bağırsağın son kısmı) kanseri olduğunu öğrendi. Hem ülkesinde hem de Türkiye'de başvurduğu birçok sağlık kuruluşunda yumurtalıklarını kaybedebileceği söylenen Badalova şifayı İzmir'de buldu. Üç ameliyat geçiren, kemoterapi, radyoterapi gören Badalova hem kanserden hem ömür boyu torbayla yaşamaktan kurtuldu, yeniden anne olma şansı da korundu.

Bakü'de yazılımcı eşi Elnur Badalova ve 3 yaşındaki kızı Nur Badalova ile yaşayan öğretmen Türkan Badalova geçen yıl ekim ayında halsizlik, yorgunluk, kilo verme, kanlı dışkı gibi yakınmalarla doktora gitti. Tetkikler sonunda Badalova'ya rektum kanseri tanısı konuldu. Tedavi olanaklarını araştıran Badalova soluğu Türkiye'de aldı. Ailesiyle İzmir'e gelen Türkan Badalova, 26 Kasım 2021 tarihinde Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Karabulut'a başvurdu. Prof. Dr. Karabulut'un önerisiyle yumurtaları dondurulan Badalova'nın 16 Aralık 2021'de jinekolojik onkoloji uzmanı Prof. Dr. Tevfik Güvenal tarafından yumurtalıkları askıya alındı. Yoğun bir radyoterapi ve kemoterapi süreci geçiren Badalova'ya 9 Mayıs 2022'de Prof. Dr. Aras Emre Canda tarafından kapalı yöntemle alt rektum tümörü ameliyatı yapıldı. Bu ameliyatta bağırsağın ucu vücut dışına alınarak torbaya bağlanan Türkan Badalova, rektumdaki tümörün tamamen temizlenmesinin ardından bağırsağı içeri alınarak, torbadan kurtuldu.

KORKULARI SONA ERDİEşi ve kızıyla kötü günleri geride bırakan Türkan Badalova, kalıcı menopoza girmediği için çok mutlu olduğunu belirterek, yeniden anne olmak istediğini söyledi. Badalova, "Kanser hastası olduğumu öğrendiğimde bana ihtiyacı olan küçük kızımı, ailemi düşündüm. Sonrasında birçok doktorla görüştük. 'Ameliyattan sonra kalıcı torbayla yaşayacaksın' diyorlardı. Bu beni çok korkutuyordu. Şu an çok mutluyum, huzurluyum. Bülent Hocamın bana çizdiği yol haritasının ve Emre Hocamın başarılı ameliyatlarının sonunda çok şükür hem kanserden kurtuldum hem kalıcı torbam yok hem de genç bir kadın olarak kalıcı menopoza girmedim. İnşallah yine çocuk sahibi olabileceğim" dedi.Rektum kanserinde önce tedavinin sonra ameliyatın yapılması gerektiğini anlatan Türkan Badalova, "Bence bu konumda olan herkesin doktoruna bunu sorması, bunu talep etmesi gerekiyor. Belki herkes buna uygun olmayabilir ama özellikle genç kadınların erken menopoz ve gelecekte çocuk sahibi olabilmek konusunda benim doktorumun beni yönlendirdiği şekilde yönlendirilmeyi talep etmeliler" ifadelerini kullandı.'BAŞARININ TEMELİNDE SAVAŞÇI HASTA VAR'Genç bir hasta olan Badalova'nın torbasız bir yaşam, yeniden anne olma hayali ve endişelerle kendilerine başvurduğunu belirten Kent Onkoloji Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Karabulut şu bilgileri verdi:

"Türkan bizim çizdiğimiz yolda hiç pazarlık yapmadı, sadece taleplerini söyledi. Biz de hastamızın bütün bu isteklerine cevap verecek ama sağlığını da riske atmayacak bir yol haritası çizdik. Başarılı olmamızın temel noktası savaşçı bir hastanız olacak, ne istediğini bilecek, iyi bir aile desteği olacak. Bugün artık onkolojide tedavi başarıları çok arttı. Hastayı iyileştirmekten öte nasıl bir hayat sunacağını da planlamanız gerekiyor. Buna bütüncül yaklaşım diyoruz. Hastamız 'İkinci çocuk istiyorum, torbayla yaşamak istemiyorum' dedi. Eğer böyle bir yol izlemeseydik kısırlık mutlak suretle olacaktı. İlk yaptığımız şey yumurtalıklarını korumak oldu. Organ korumak ve hastaya torbasız bir hayat yaşatmak rektum kanserlerinde çok önemli. Zorlu bir radyoterapi sürecimiz oldu. Sonra devreye cerrahi girdi. Bu tür tümörleri olan hastalarımızın farkındalığının olmasını istiyoruz. Bu anlamda deneyimli ekiplerin radyoterapi, cerrahi uzmanları dahil doğru bir stratejiyle hastaların birçoğunun kalıcı torbadan kurtulmaları mümkün. Ama Türkan'ın bir özel tarafı da yaşının genç olması. Bu tür hastaların deneyimli ve donanımlı merkezlerde tedavi edilmesi ve oralara başvurması lazım."


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Kaynak: DHA

İzmir, Bakü, Güncel, Son Dakika

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