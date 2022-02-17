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Azerbaycan'ın batısını Nahçıvan'a bağlayacak demir yolunda teknik çalışmalar başladı - Son Dakika

Azerbaycan'ın batısını Nahçıvan'a bağlayacak demir yolunda teknik çalışmalar başladı

17.02.2022 12:24
Azerbaycan'ın batısını Nahçıvan'a bağlayacak demir yolunda teknik çalışmalar başladı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demir yolu hattının Ermenistan'dan geçen bölümünde teknik çalışmaların başladığını duyurdu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demir yolu hattının Ermenistan'dan geçen bölümünde teknik çalışmaların başladığını duyurdu.

Paşinyan, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey-Güney kara yolunun Sisian-Kacaran kısmının inşaatına başlamak için ihale ilan edeceklerini duyurdu.

Yeni kara yolunun sadece Ermenistan ile İran'ı birbirine bağlamayacağını belirten Paşinyan, "Tabii ki siyasi mutabakat sağlanırsa Kuzey-Güney kara yolu Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'yi de birleştirebilir." dedi.

Paşinyan, Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayacak demir yolu hattı için ise "(Arazdeyen) Yeraskh - Culfa - Ordubad - Mehri - Horadiz demir yolunun Ermenistan kısmından geçen bölümünde teknik çalışmalar başladı. Varılan mutabakatların yakın gelecekte (Azerbaycan'la) anlaşmaya dökülmesini ve sürecin tam gelişme göstermesini umuyoruz." bilgisini verdi.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildirilerde bölgedeki tüm ulaşım hatlarının açılması konusu belirtilmişti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Paşinyan'la 15 Aralık 2021'de Brüksel'de yaptığı üçlü görüşmenin ardından liderlerin iki ülke arasındaki demir yolu hatlarının restorasyonu konusunda anlaşma sağladıkları duyurulmuştu.

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Nikol Paşinyan, Azerbaycan, Ermenistan, Nahçıvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın batısını Nahçıvan'a bağlayacak demir yolunda teknik çalışmalar başladı - Son Dakika


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