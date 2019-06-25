Son Dakika Haberleri: Azerbaycan' ın dahi yönetmeni "Kıyamet Deneyi: Aporia" ile geliyor
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Azerbaycan' ın dahi yönetmeni "Kıyamet Deneyi: Aporia" ile geliyor

1 saat önce

Azerbaycanlı dahi yönetmen ve senarist Rec Ravan, alışık olmadığımız bir yapımla beyaz perdeye çıkmaya hazırlanıyor.

Azerbaycan' ın dahi yönetmeni

Türkiye, Azerbaycan ve Amerika' da vizyona girecek olan film, aşk ,ihanet ve yaşayan ölüleri konu alarak izleyiciyi çok şaşırtacağa benziyor. Korku, aksiyon, gerilim ve aşk gibi konuları senaryosunda ustaca bir araya getiren "Kıyamet Deneyi: Aporia" filmi, yapılan bir deney sonucu ortaya çıkan gerilim dolu olaylar silsilesini ustaca işliyor. Film, muhteşem görsel efektler ve dudak uçuklatan sahneleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Türkiye'de alışık olduğumuz korku film klişelerinin dışına çıkan bu yapımda iki insanın çaresizliği ve zombilerle mücadelesi anlatılıyor. Türkiye'de yapılmayanı vaat eden bu filmde hem korkacak hem de şaşıracaksınız.

ÜÇ AYRI ÜLKE ÜÇ AYRI YAPIMCI TEK FİLM İÇİN BİR ARADA

"Kıyamet Deneyi : Aporia" filminin yapımcılığını Can Medya, BDAmerica ve Sultansoy üstlendi.

12 Temmuz'da Türkiye sinemalarında yer alacak olan yapım,Amerika' da Eylül ayında Azerbaycan'da ise Ekim - Kasım aylarında gösterime girmeyi planlıyor.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Azerbaycan, Güncel
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