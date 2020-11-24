Azerbaycan'ın Ermenistan'a Kelbecer'i boşaltması için verdiği süre yarın sona eriyor - Son Dakika

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da bulunan Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a verdiği süre yarın sona eriyor.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmayla birlikte 10 Kasım itibarıyla Dağlık Karabağ'daki çatışmalar durmuş, Ermenistan Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmişti. Anlaşmaya göre, Ermenistan'a 7 bölgeden çekilmeyi kabul etmişti.

Azerbaycan, Ermenistan Kelbecer'i 15 Kasım'da kendisine teslim etmesi istemiş, ancak bölgenin coğrafyası geniş olduğundan ve ulaşım yollarının kısıtlılığı nedeniyle bu süre Ermenistan'ın talebiyle 25 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Azerbaycan'ın Kelbecer'i boşaltması için Ermenistan'a verdiği süre yarın sona ererken, bölgeden çıkışlar devam ediyor.

Kelbecer, Dağlık Karabağ'ın en büyük şehirlerinden biri konumunda bulunuyor. Şehir, 27 yıl önce 2 Nisan 1993'te Ermenistan güçleri tarafından işgal edilirken, bölgedeki 511 Azerbaycanlı şehit olmuştu.

Laçin, 1 Aralık'ta teslim edilecek

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmaya göre, Ermenistan'ın 1 Aralık'a kadar Laçin'den çekilmesi gerekiyor. Azerbaycan'ın Laçin'i de kontrol altına alması ile Dağlık Karabağ'da bulunan 7 bölgede Azerbaycan bayrağı dalgalanacak.

(Kamil Nadirli/İHA)