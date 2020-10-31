Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerine ait askeri teçhizatlarının imha edilme anları kamerada - Son Dakika

Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerine ait askeri teçhizatlarının imha edilme anları kamerada
31.10.2020 16:35
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait savaş teçhizatının imha edildiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait savaş teçhizatının imha edildiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan güçlerine ait savaş teçhizatının imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapılan isabetli ateş sonucunda çok sayıda askeri personel de dahil Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait 3 tank, 1 'Grad' roketatar, 1 mühimmat yüklü kamyon, savaş konumunda 3 topun imha edildiği belirtildi.
- Azerbaycan
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