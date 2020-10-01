Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü

Ermenistan'ın saldırısından sonra karşı atağa geçen Azerbaycan, geçen gün Ermenistan'a ait olan top mevzisini vurdu. Azerbaycan, vurulma anının görüntülerini paylaşırken, görüntülere sızan bir detay gündeme geldi. Görüntülerde, vurulan mevziden yükselen dumanların arasından bir başka silahlı insansız hava aracının çıktığı fark edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, görüntüye sızan silahlı insansız hava aracının İsrail'e ait olduğunu belirtti.

"GÖZETLEME VE TAARUZ ÖZELLİKLERİNE SAHİP"

Ağar yaptığı açıklamada, "Dikkatli bakın lütfen. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dün paylaştığı imha görüntülerine İsrail yapımı bir Orbiter-1K sızmış. Sanırım İsrail yapımı bu Orbiter-1K 'King Fisher' modeli. Yani bir intihar/kamikaze drone'u.Orbiter-1K King Fisher'ler GPS'e ve diğer sinyal karıştırıcı araçlara karşı dayanıklı, istihbarat, keşif, gözetleme ve taarruz özelliklerine sahip" ifadelerine yer verdi.