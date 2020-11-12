Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Çorum'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatta elde ettiği zafer, Çorum'da büyük sevinç ve gurur yaşattı.

Çorum Belediyesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla 126 yıllık Tarihi Saat Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı astı.

Kentteki çeşitli iş yerleri de Azerbaycan bayrağı asarak, Azerbaycan halkının Karabağ sevincine ortak oldu.

Çorum'daki vatandaşlar, elde edilen zaferden ötürü yaşadıkları mutluluğu AA muhabirine anlattı.

Çorum Sanat Sokağı esnafı Ahmet Gökhan Karaca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in zafer açıklamasının ardından iş yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astığını söyledi.

Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının kendisini gururlandırdığını, Azerbaycan halkının çektiği eziyetin son bulmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Karaca, "Bizi diğer milletlerden ayıran merhametimizdir. Biz hiçbir zaman gaddar olmadık ancak işler çığırından çıktığında Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdik. Bu da bizi gururlandırdı. Bu nedenle iş yerimize 'İki devlet, tek millet' inancıyla bayraklarımızı astık." dedi.

Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan konusundaki vakar duruşundan gurur duyduğunu belirterek, "Oradaki kardeşlerimizin yanında durması bizi gururlandırdı." diye konuştu.

Hitit Üniversitesinde çalışan Ali Saçak, Karabağ'da adaletin yerini bulduğunu dile getirerek, "Şükürler olsun Azerbaycan halkının haklılığı 28 yıl sonra elde edilen zaferle tüm dünyaya gösterildi." ifadesini kullandı.

Azerbaycan'da 5 yıl öğrenci olarak kaldığını, bu süreçte halkın Karabağ'dan ötürü yaşadığı acıyı derinden hissettiğini aktaran Saçak, şöyle konuştu:

"Hepsinin gönlünde vatan, memleket sevdası vardı. Kendi ülkelerinde yaşamalarına rağmen doğdukları köylerde, mahallelerde büyüyememenin ıstırabı vardı. Karabağ'dan göçen biri, göç etmek zorunda kaldığı evinin anahtarını saklıyordu. Bir gün evine dönüp, aynı anahtarla evine girmenin hayalini kuruyordu. Çok şükür onların ve bizlerin duasıyla hasret son bulmuş oldu."

Türkiye'nin Azerbaycan'a uluslararası kamuoyunda verdiği destekten ötürü gurur duyduğunun altını çizen Saçak, şunları kaydetti:

"Azerbaycan halkının dirayetiyle büyük bir zafer elde edildi. 28 yıllık hasret sona erdi. Türkiye, milleti ve devleti ile bu süreçte Azerbaycan'ın hep yanında oldu. Azerbaycan halkının sevincini bizler de gönülden yaşıyoruz. Çünkü biz her zaman kardeşlerimizin, soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yanındayız. Bu noktada devletimiz de büyüklüğünü göstererek Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla kuvvetli bağlarımızın altını bir kez daha çizdi."

Mali müşavir Hüseyin Esenyel ise 30 yıla yakın zamandır süren acının Azerbaycan ordusunun zaferiyle sonuçlandığını, işgal edilen toprakların geri alındığını vurguladı.

İşgalci Ermenistan'a ders verildiğine işaret eden Esenyel, şunları ifade etti:

"Ermenistan Başbakanı Paşinyan, acı çekerek, korkular içinde kıvranarak, eli titreyerek anlaşma metnini imzalamak zorunda kaldı. Bu vesileyle oradaki soydaşlarımıza yapılan zulmün hesabı sorulmuş oldu. Düşmana darbe indirildi, işgal edilen topraklar geri alındı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Azerbaycan ordusuna ve her iki ülkenin halkına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir zafer. Türkler bir olduğu müddetçe yenemeyeceği güç yoktur. Ne mutlu Türküm diyene."