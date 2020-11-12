Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi sevinçle karşılandı - Son Dakika

Kutlamaya ilçedeki taksi esnafının yanı sıra, Ülkü Ocakları ve vatandaşlar da eşlik etti.

Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti

Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti