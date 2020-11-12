Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi sevinçle karşılandı - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer, sevinçle karşılandı.
Bir grup Azerbaycanlı, Reşadiye Mahallesi'nde sevinç konvoyu düzenledi.
Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, önce İstiklal Marşı'nı ardından da Azerbaycan'ın milli marşını okudu.
Grup adına konuşan Elshan Mammadkhanov, Karabağ'a ayak basabilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Etkinlik, dans gösterileriyle sona erdi.
Kutlamaya ilçedeki taksi esnafının yanı sıra, Ülkü Ocakları ve vatandaşlar da eşlik etti.
- Kaynak: AA
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