Azerbaycan'ın Ermenistan zaferi Trakya'ya sevinç yaşattı - Son Dakika

Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı kazandığı zafer Trakya'ya sevinç yaşattı.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanması Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşları sevindirdi.

Edirne'de simitçi Sait Örücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın zaferinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kardeş ülkenin öz topraklarını kurtardığını belirten Örücü "Bu, bizim kendi topraklarımızı kurtarmak gibi şerefli bir şey. Kendi topraklarını kurtardılar, şerefleriyle savaştılar ve hak etikleri gibi topraklarını geri aldılar. Sürekli haberlerde takip ediyoruz. Azerbaycan'da Bakü'de arkadaşlarım var sürekli onlardan bilgi alıyorum." dedi.

Büfeci Gürkan Ezer ise Trakya halkı olarak çok mutlu olduklarını belirterek, "Kardeş ülke Azerbaycan savaşarak topraklarını geri aldığı için mutluyuz. İsteselerdi canı gönülden onlara katılırdık. Bunun için çok mutluyuz. Onların zaferi bizim zaferimizdir." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli'nde de vatandaşlar, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtarılmasından dolayı mutluluk yaşıyor.

Kent sakinlerinden Mevlüt Tunç, Ermenistan işgalinin sona erdiği haberini duyduğunda çok sevindiğini belirtti.

Haksız işgalin son bulduğunu ve Karabağ'ın gerçek sahiplerinde olduğunu ifade eden Tunç, Türkiye'nin de bu süreçte her zaman Azerbaycan'ın yanında olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Zaferin, Türk dünyasına hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Daima birlik beraberlik içinde iki devlet tek millet bir araya gelir. İnşallah daha güçlü bir şekilde coğrafyamızda daha huzurlu ve mutlu günler yaşarız." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yaşayan Osman Yiğit de Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da kazandığı zaferle mutlu olduklarını söyledi.

Kardeş ülkenin kendi topraklarına kavuştuğunu belirten Yiğit, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ın mücadelesini televizyonlardan takip ediyoruz. Kazandığı zaferden dolayı gururluyuz, onurluyuz. Türkiye savaşıyormuş gibi hissediyoruz. Biz her zaman Azeybaycan'ın yanındayız. Her zaman onları destekliyoruz. 2 devlet tek millet olmaya devam edeceğiz."