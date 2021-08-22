Azerbaycan'ın Fuzuli kentinde inşa edilen havalimanına test uçuşu yapıldı - Son Dakika

Fuzuli havalimanının temeli 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

Açıklamada, uçağa "Aerodata AD-FIS-112" tipli uçuş denetim sistemi kurulduğu, test uçuş ve inişlerinin devam edeceği ifade edildi.

Azerbaycan Hava Yollarından yapılan açıklamada, ATR 42-500 tipi yolcu uçağının inşaatı devam eden havalimanına test uçuşu yaparak indiği belirtildi.

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