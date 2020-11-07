Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Salmanov: "Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız" - Son Dakika

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Salmanov: "Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız"

07.11.2020 16:21
Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Salmanov:

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Afgan Salmanov, konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız. Azerbaycan, haklı bir neden için, kendi toprakları için savaşıyor.

Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Afgan Salmanov, konsolosluğa düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız. Azerbaycan, haklı bir neden için, kendi toprakları için savaşıyor. Başkasının topraklarına el uzatmıyor." ifadelerini kullandı.

Salmanov, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, saldırının siyasi nedenlere dayandığının açık olduğunu belirtti.

Dağlık Karabağ'da savaş başladıktan sonra fahri konsolosluğa holiganca saldırılar başladığını aktaran Salmanov, ancak Ermenistanlıların Ukrayna'da silah kullanabileceğini tahmin dahi etmediklerini ifade etti.

Salmanov, Ukrayna'yı Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine karıştırmanın suç olduğunu belirterek, "Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız. Azerbaycan, haklı bir neden için, kendi toprakları için savaşıyor. Başkasının topraklarına el uzatmıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı esnasında konsoloslukta kimse olmadığı için zarar gören olmamıştı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ukrayna, Afgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Harkov Fahri Konsolosu Salmanov: 'Açıkça bildiriyorum, bizi korkutamazsınız' - Son Dakika


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