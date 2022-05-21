Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de Türk mutfağı tanıtıldı

21.05.2022 20:55
Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de Türk mutfağı tanıtıldı

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de, asırlık tariflerle hazırlanmış Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de, asırlık tariflerle hazırlanmış Türk mutfağının sevilen lezzetlerinin tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında eş zamanlı olarak kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde Türkiye'nin Gence Başkonsolosluğunca Haydar Aliyev Merkezi'nde etkinlik yapıldı.

Başkonsolos Zeki Öztürk'ün ev sahipliğindeki etkinliğe, Gence Valisi Niyazi Bayramov, Gürcistan'ın Gence Başkonsolosu Nikolos İaşvili, milletvekilleri, üniversite yöneticileri ve şehrin önde gelen isimleri katıldı.

Etkinlikte konuklara vişneli yaprak sarma, zeytinyağlı enginar, balık pilaki, hünkar beğendi, kaymaklı ayva tatlısı, gül ve badem şerbetinden oluşan İstanbul menüsü ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının da tanıtıldığı etkinlikte, konuklara gül şerbetinin nasıl hazırlandığına yönelik sunum da yapıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de Türk mutfağı tanıtıldı - Son Dakika


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