- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Sukavuşan köyü görüntülendi - Son Dakika

- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Sukavuşan köyü görüntülendi
13.11.2020 16:06
- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Sukavuşan köyü görüntülendi Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sukavuşan köyünün görüntülerini paylaştı.
- Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Sukavuşan köyü görüntülendi
BAKÜ - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Sukavuşan köyünün görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan ordusu, Terter'e bağlı Sukavuşan köyünü Ermenistan işgalinden kurtarmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Sukavuşan köyünün görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Ermenistan askerlerinin kaçarken bıraktığı askeri teçhizatların yanı sıra çatışmalar sırasında binalarda ve araçlarda meydana gelen hasar da yer alıyor.
Son Dakika Cem Özer, yıllar sonra anlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Tamir için gittiği evdeki kadının iç çamaşırlarını cinsel organına sürten tesisatçı kameraya yakalandı Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak