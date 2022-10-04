1. Karabağ Savaşı'nda Ermenilerce katledilen Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu - Son Dakika
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1. Karabağ Savaşı'nda Ermenilerce katledilen Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu

04.10.2022 15:10

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavent ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edildi.

Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan Hocavent ilinin Edilli köyünde 1. Karabağ Savaşı'nda Ermeniler tarafından katledilen Azerbaycanlı askerlere ait toplu mezar tespit edildi.

AA muhabirleri, Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü alanı görüntüledi. Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev AA muhabirine yaptığı açıklamada 1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022'den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını bildirdi.

Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, "26 Eylül'de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak." bilgisini paylaştı.

Resmi kayıtlara göre 1990'lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu.

???????Azerbaycan, Ermenistan'la yapılan müzakerelerde kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan'dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenilerce katledilen Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Karabağ Savaşı'nda Ermenilerce katledilen Azerbaycan askerlerine ait toplu mezar bulundu - Son Dakika
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