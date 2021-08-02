Son dakika gündem: Azerbaycan'ın itfaiye konvoyu Samsun'a ulaştı - Son Dakika

Son dakika gündem: Azerbaycan'ın itfaiye konvoyu Samsun'a ulaştı
02.08.2021 16:31
Son dakika gelişmesine göre Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye konvoyu Samsun'a giriş yaptı.
Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan'dan yola çıkan itfaiye konvoyu Samsun'a giriş yaptı.
Türkiye'nin özellikle güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekiplerin ikinci grubu Terme ilçesinden Samsun'a giriş yaptı. Kolluk kuvvetleri tarafından trafik ışıklarında geçiş önceliği verilen 50'nin üzerindeki itfaiye aracı ile 220 personelden oluşan yangın destek birimi bölgeye ulaşmaya çalışıyor. Konvoyun Samsun'dan geçişi esnasında sürücüler de karayolu üzerinde korna çalarak ve bayrak sallayarak Azerbaycanlılara sevgi gösterisinde bulundu.
(İsmail Can Çam/İHA)
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