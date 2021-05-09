Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi - Son Dakika

Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi

09.05.2021 12:25

Azerbaycan'da işgal altındaki toprakları kurtarmak için şehit düşenlerin simgesi haline gelen Tümgeneral Polat Heşimov'un annesi Semaye Heşimov, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti.

Azerbaycan'da işgal altındaki toprakları kurtarmak için şehit düşenlerin simgesi haline gelen Tümgeneral Polat Heşimov'un annesi Semaye Heşimov, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti.

Tümgeneral Polat Heşimov, Ermenistan'ın Tovuz saldırısında şehit düştüğünde, Azerbaycan halkı için bıçak kemiğe dayanmış, halk tüm geceyi sokakta geçirmişti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den toprakların kurtarılması için emir vermesini isteyen Azerbaycanlı gençler, askerlik şubesine akın ederek savaşa gönüllü katılmak için isim yazdırmıştı.

Cumhurbaşkanı Aliyev beklenen emri 27 Eylül 2020'de verdi ve Azerbaycan ordusu, Heşimov'un şehadeti üzerine isimlerini gönüllü olarak orduya yazdıranların da katılımıyla 44 gün süren savaşta toprakları işgalden kurtardı.

Şehadetiyle toprakların kurtarılması için yakılan ateşin kıvılcımı olan General Heşimov, bugün ülkesindeki kahramanların ve şehitlerin, annesi Semaye Heşimova da tüm şehit annelerinin sembolü olarak görülüyor.

Semaye Heşimova, Anneler Günü'nde, çocukları için şefkatli bir baba, silah arkadaşları için cesur ve azimli bir komutan, kendisi için de iyi bir evlat olan Polat Heşimov'un mezarını ziyaret etti.

Oğlunun mezarı başında gözyaşı döken Heşimova'ya şehitlikleri bir an olsun boş bırakmayan Azerbaycan halkı destek olmaya çalıştı.

Askerlerini kendisine verilen bir emanet olarak gören komutan

Semaye Heşimova, ülkenin kahramanlarından olan oğlu Polat'ın aslında hukukçu olmak istediğini fakat Azerbaycan topraklarının Ermenilerce işgal edilmesi nedeniyle asker olmaya karar verdiğini anlattı.

Oğlunun işgal döneminde daha çok temas hattında görev yaptığını belirten Heşimova, tüm görev bölgelerinde odasında oturan değil, askerlerle siperlerde, ön mevzilerde yer alan bir subay olmayı tercih ettiğini dile getirdi.

Polat Heşimov'un general rütbesi aldığı gün bir anne olarak çok mutlu olduğunu ifade eden Heşimova, "Üniformasını eve getirdi. O gün alnından öptüm. Üniformasını da öptüm. Fakat evde çok kalmadı. Vatanını çok seviyordu. Bana, 'Anne, seni çok sevdiğim kadar vatanımı da çok seviyorum. Oradaki her askerin annesi de kendi evladını çok seviyor. Onlar bana emanet. Askerlerimi yalnız bırakamam.' diyordu." ifadelerini kullandı.

"Türk halkı ve Türk ordusunu çok seviyordu"

Heşimova, oğlunun Türkiye'deki eğitimlere katıldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Türk halkı ve Türk ordusunu çok seviyordu. Türk ordusundan hep övgüyle bahsediyordu. Türk ordusu çok başka diyordu. Atatürk'ün kabrini ziyaret etmesinden de sevinçle bahsederdi. Şehit annesi olmak çok ağır. Bu bir anne için büyük bir acı. Türkiye'de de şehit anneleri var. Allah hepimize dayanma gücü versin. Allah'ın verdiği canı bizden alıncaya kadar dayanmamız lazım.

Oğlum şehit olduktan sonra insanlar sokaklara dökülerek Cumhurbaşkanımızdan toprakların kurtarılması için emir vermesini istediler. Cumhurbaşkanı emir verdi ve topraklarımız kurtarıldı. Bu benim için gurur verici. Cumhurbaşkanımız Şuşa'nın işgalden kurtarıldığını ilan ettiğinde binlerce genç evimizin önünde toplandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Bizimle bir oldu topraklarımız işgalden kurtarıldı."

Milli Kahraman Polat Heşimov

Azerbaycan'ın Gebele ilinin Vendam kasabasında 1975'te doğan Heşimov'un askerlik serüveni, 1992'de Bakü'deki harp okuluna kayıt yaptırmasıyla başladı.

O tarihte Azerbaycan zor günlerden geçiyor, Ermeni güçler Dağlık Karabağ ve çevresindeki illeri işgal ederek ilerliyordu. Ülkenin gelecekte de bu tip saldırıya karşı koyması için iyi eğitimli ve vatansever subaylara ihtiyacı vardı. Heşimov'un asker olmayı seçmesindeki başlıca neden de bu oldu.

Lisede başarılı bir eğitim hayatı geçiren Heşimov, başarısını harp okulunda da sürdürdü. Kısa zamanda öğretmenleri ve arkadaşlarının sevgi ve saygısını kazanan Heşimov, harp okulundan dereceyle mezun oldu ve teğmen olarak göreve başladı.

2016'da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmalarda da yer alan Heşimov, bazı stratejik yüksekliklerin işgalden kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Çok sayıda madalya ile ödüllendirilen Heşimov, 2019'da tümgeneralliğe terfi ettirildi. Ermenistan ordusu 12 Temmuz 2020'de Tovuz ili yakınlarındaki bazı stratejik mevzileri ele geçirmeye kalkınca Tümgeneral Heşimov yine ön cepheye, askerlerinin yanına koştu. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun bu saldırısın saldırısını geri püskürttü. Sınır hattında günlerce süren yoğun çatışmada, Heşimov şehit düştü. Tümgeneral Heşimov'un şehadet haberini alan Azerbaycan halkı, meydanları doldurarak Ermenistan'ın saldırılarını protesto etti. Halkın bu tepkisi Azerbaycan için işgal altındaki topraklarının kurtarılmasının işaret fişeği oldu.

Tümgeneral Polat Heşimov'u son yolculuğuna binlerce vatandaş uğurladı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Heşimov'a "Milli kahraman" unvanı verdi.

Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi
Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi
Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi
Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi

Anneler Günü, Azerbaycan, Tümgeneral, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti! Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Sedat Peker'den yeni video: Dubai'deyim, her şeyi yapsanız da Türkiye'ye dönmeyeceğim Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı! 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu 25 yaşındaki genç, salonda asılı halde bulundu G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye G.Saraylı yönetici ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan diyalog: Haydi ganyan bayiye

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye çifte standarda ve engellemelere rağmen AB üyeliğinde kararlı
11:56 Fenerbahçeli futbolcuların zafer sevinci yıktı geçti!
11:40 Kocasını öldürüp cesedini 10 parçaya böldü! Kan donduran cinayetin perde arkasında 'Yasak aşk' ortaya çıktı
10:14 Mecidi-i Aksa'dan uyarı: İsrail Aksa'yı işgale hazırlanıyor
10:05 ABD siber saldırı alarmında! Ülkenin en büyük petrol boru hattı kapatıldı
09:57 Tam kapanma sonrası uzmanlardan uyarı: Kapanma sonrası normalleşme kademeli olmalı
09:50 Koronavirüs testi bir 3 kez negatif , 2 kez pozitif çıkınca intihar etmek istedi!
09:46 İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya yine saldırdı: 10 yaralı
09:39 Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı
09:37 İhaleye girebilmek için kendini polis olarak tanıttı!
İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz İçişleri Bakanı Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz         
12:21
Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu Candaş Tolga Işık ve Serdar Ali Çelikler, canlı yayında Visca'nın Fenerbahçe'ye gittiğini duyurdu         
11:57
Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş Sedat Peker'den Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz çıkışı! Oktay Kaynarca'yı arayıp değişiklik talep etmiş         
11:50
Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum Emine Erdoğan'dan Anneler Günü kutlaması: Tüm çocukların sevgiye doyduğu bir dünya diliyorum         
11:41
Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar Aygün Aydın, bu kez Hakan Sabancı'nın arkadaşlarını hedef aldı: Malum gecede içeceğime ilaç kattılar         
10:20
Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı Erzuruspor'dan gece yarısı Yılmaz Vural Hamlesi! Hocayı kovdu, yorumları kapattı         
09:40
Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü Çin'in kontrolden çıkan roketinin parçaları, Hint Okyanusu'nda Maldivler yakınlarına düştü         
07:09
Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim         
00:40
Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor Galatasaray'ın Beşiktaş zaferi sonrası yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor         
23:04
Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum Bakan Soylu'nun 'stajyer bakan' sözlerine Meral Akşener'den yanıt: Övünüyorum         
21:50
Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor Alper Potuk'un Fenerbahçe'ye attığı gol sonrası yaşadığı sevince tepki yağıyor         
20:50
Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti Survivor'da neler olmuş neler! Elenen yarışmacılar Cemal Hünal ve Çağrı Atakan aylar sonra itiraf etti         
20:14
Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil Çin'den Bakan Koca'yı ters köşe yapan sözler: Aşı tedarikinde yavaşlamanın nedeni siyasi değil         
19:37
Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti Mustafa Üstündağ, eski eşi Ecem Özkaya'nın rol arkadaşı Ferdi Sancar'ı tehdit etti         
16:23
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısını Türkiye ile ilişkilendirdi! HDP'li vekilden skandal paylaşım         
15:55
İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi İmam nikahlı 4,5 yıllık eşinin, nişanlı olduğunu öğrendi         
15:51
Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı Genç kadın 4 yıldır kabus yaşıyor! İlişki teklifini reddettiği şahıs, ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2021 12:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'ın kahramanlarından şehit Tümgeneral Heşimov'un annesi Anneler Günü'nü oğlunun mezarı başında geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement