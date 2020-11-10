Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı

10.11.2020 17:03
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı, System.String[]

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda düzenlenen özel törenle kutlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda düzenlenen özel törenle kutlandı. Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi başkanlık binasını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu.

Türkiye'nin tek millet iki devlet düşüncesi ile yanında durduğu Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını işgalden kurtardığını ilan etmesi, Türkiye'de büyük sevinçle karşılandı. Tarihi başkanlık binasını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatan Beyoğlu Belediyesi, Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunu düzenlediği özel programla kutladı. Beyoğlu Belediyesi'nin başkanlık binasının önünde gerçekleştirilen törene; Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, tüm belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan törende Türkiye ve Azerbaycan milli marşları okundu. Daha sonra 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısı eşliğinde hep bir ağızdan iki devlet tek millet sloganları atıldı.

"Hamd olsun duamız kabul oldu"

Başkan Yıldız etkinlikte yaptığı konuşmasında bugünün tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Azerbaycan'dan zafer müjdesini aldık. Aynı zamanda bugün 10 Kasım. Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. sene-i devriyesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz ile Azerbaycan'da Ermeni işgaline karşı direnen tüm şehit kardeşlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Daha sonra Türkiye'mizin İstiklal Marşını ve Azerbaycan'ımızın Milli Marşını burada hep birlikte okuduk. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan bayrağını belediye binamıza asmıştık ve sıra Karabağ'da demiştik. Bugün hamd olsun o günkü duamız kabul oldu" dedi.

Selam olsun Karabağ'a, selam olsun Azerbaycan'a

Azerbaycan'ın Karabağ zaferini kutlayan Başkan Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasındaki bu kardeşlik, dayanışma ve dostluk meyvesini verdi. Azerbaycan ordusu, Azerbaycan halkı vatanına sahip çıktı. Karabağ artık Azerbaycan'dır. Selam olsun Karabağ'a, selam olsun Azerbaycan'a, selam olsun Azerbaycan halkına, aşk olsun Azerbaycan ordusuna. Türkiye ve Azerbaycan halkı ilelebet dayanışmasını ve kardeşliğini devam ettirecektir. Çünkü biz iki devlet tek milletiz" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu Belediyesi daha önce de tam desteğini ilan etmişti

Beyoğlu Belediyesi, daha önce de Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrağı asmış ve Kardeş Azerbaycan'a tam desteğini ilan etmişti. - İSTANBUL

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı
Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı

Azerbaycan, Türkiye, Beyoğlu, Karabağ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Karabağ zaferi Beyoğlu'nda büyük coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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