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Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı kutlandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı kutlandı

08.11.2021 22:07
Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte kutlandı.

Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte kutlandı.

Bağcılar'da bir otelde İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Azerbaycan Türk Evi iş birliğinde düzenlenen "Karabağ Azerbaycan'dır" başlıklı programı, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Türk dünyasından çok sayıda sanatçı ve temsilcinin katıldığı programın açılış konuşmasını İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Gazeteci Seyfullah Türksoy ile Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı yaptı.

Karabağ Zaferi'nin Türk dünyası için önemine vurgu yapan İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı Başkanı Türksoy şunları söyledi:

"Bizler Karabağ'ın acısını yüreğimizde hissediyorduk. Savaşın acılarını gerek bölgede bulunarak gerekse bölgeyle ilgili haberler yaparak duyurmaya çalıştık. 44 günlük savaş süresince yine bölgeden ilgimizi eksik etmedik. Çünkü Karabağ'ın özgürlüğü bizim tam 28 yıllık rüyamızdı, hayalimizdi. Hayalimiz gerçek oldu. Hayalimizi gerçekleştiren kahraman Azerbaycan ordusuna, aziz şehitlerimize, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu savaşta gördük ki bizim ezeli ve ebedi kardeşliğimiz Türkiye-Azerbaycan, "bir millet iki devlet" ülküsünü her zaman yaşattığımız iki can vatan kardeşliğin zirvesine ulaşmıştır. Bu savaşta örnek bir dayanışma gösteren iki ülkenin yöneticilerine de teşekkür ediyoruz. Türk dünyasına örnek bir tavır takındılar. Yaşasın bir millet iki devlet ülkümüz, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği"

Türkiye'nin Karabağ zaferine verdiği büyük desteğe değinen Azerbaycan Türk Evi Başkanı Tenzile Rüstemhanlı ise, "Bizimle beraber gülüp ağlayan, Azerbaycan halkının derdini kendine dert edinen Türkiye'mizin her bölgesinden 'Biz sizin yanınızdayız' diyen insanlarımız Türk dünyası sevdalılarımız var ki bizi hiç yalnız bırakmadılar. Şimdi bu zaferi kutlayan herkes kendini bu zaferin kahramanı ilan edebilir. En büyük kahraman sizlersiniz. İsmini hiçbir yerde geçmesini istemeyen, mütevazi olarak devletine hizmet edenlere selam olsun." diye konuştu.

Kutlama programı sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 1. yılı kutlandı - Son Dakika
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