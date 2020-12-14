Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı - Son Dakika

Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı

14.12.2020 18:37

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bahçesine yaklaşık 20 yıl önce kendi diktiği mavi ladin ağacının başında anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, vefatının 17. yılında Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bahçesine yaklaşık 20 yıl önce kendi diktiği mavi ladin ağacının başında anıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen törene, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Şamil Ayrım ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, törende yaptığı konuşmada, burada olmaktan büyük şeref duyduğunu söyledi.

Kurucu lider Aliyev'in üniversite bahçesine diktiği ağacın yeni ortaya çıktığını belirten İbrahim, "Böyle simge işler çok önemli. Ankara Üniversitesinde onun diktiği ağacın olması çok az insan tarafından biliniyordu." dedi.

İbrahim, ağaç dikildiğinde Azerbaycan'ın ekonomisinin ve ordusunun küçük olduğunu ancak şimdi çok güçlü durumda olduğunu dile getirdi.

Her alanda özellikle eğitim alanında yapılacak daha çok işin olduğunu kaydeden İbrahim, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, biz her zaman hem zor günlerimizde hem mutlu günlerimizde birbirimizin yanındayız." ifadesini kullandı.

"Bazı liderler düşünceleriyle idealleriyle aramızdadır"

TBMM Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekilli Ayrım da "Bazı liderler vardır, aramızdan ayrılırlar ama düşünceleriyle idealleriyle aramızdadır. Dolayısıyla Haydar Aliyev de ileri görüşü ve vizyonuyla yalnız Azerbaycan topraklarında değil, bütün Türk dünyasında, Türk coğrafyasında yaşamaktadır." diye konuştu.

Aliyev'in, Dağlık Karabağ konusuna çok hassas olduğuna ve hayatı boyunca özel önem verdiğine işaret eden Ayrım, Ermenistan'ın hukuksuzluğunu uluslararası her alanda tescil ettirdiğini vurguladı.

Ayrım, Aliyev'in en büyük idealinin Dağlık Karabağ'da Azerbaycan bayrağının dalgalanması olduğunun altını çizerek, vefatının 17. yılında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bu vasiyeti yerine getirdiğini belirtti.

Kurucu lider Aliyev'in, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine çok önem verdiğine değinen Ayrım, Bakü-Tiflis- Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın da onun ideali olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini kaydetti.

"Türk Dünyası sevdalısıydı"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar, Aliyev'in ömrünü Azerbaycan ülküsüne adadığını belirtti.

Aliyev'in yalnızca Azerbaycan değil, Türk dünyası için de önemli bir lider olduğunu söyleyen Ünüvar, "Türk Dünyası sevdalısıydı. Türkiye ile çok yakın iş birliği vardı. Göreve geldiği ilk günden itibaren Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticari, ekonomik, sosyal, kültürel her noktada daha iyi şeyler yapmak gayretinde olan bir liderdi." dedi.

Ünüvar, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın fikir babasının rahmetli Aliyev olduğunu belirterek, "Bugün pek çok projede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte yürüttüğü ve gururla ifade ettiği pek çok projenin altında Haydar Aliyev'in de imzasını görmek mümkündür." ifadesini kullandı.

Ünüvar, Dağlık Karabağ'ın 27 yıllık esaretinden sonra özgürlüğe kavuşmasının sevincini yaşadıklarını da kaydetti.

Aliyev'in 16 Mart 2001'de Ankara Üniversitesi Senatosunca fahri doktorayla ödüllendirildiğini anımsatan Ünüvar, şöyle devam etti:

"O zaman burada gördüğünüz mavi ladin ağacını dikti ama o mavi ladin ağacı dikildiği zaman Azerbaycan aynı o mavi ladin gibi ekonomik ve askeri anlamda o kadar güçlü değildi ama şimdi büyük, devasa bir ladin haline geldi. Tıpkı Azerbaycan'ın bugünkü hali gibi."

Konuşmaların ardından 16 Mart 2001'de Ankara Üniversitesince verilen "onursal doktor" unvanını kabul eden Haydar Aliyev'in diktiği mavi ladin ağacının önüne yerleştirilen kaidenin açılışı yapıldı.

Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı
Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı
Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı
Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı

Ankara Üniversitesi, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak
Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik         
19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi         
18:43
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 19:50:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Haydar Aliyev, Ankara Üniversitesi bahçesine diktiği ağacın başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei