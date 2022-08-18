Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını - Son Dakika
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Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını

18.08.2022 13:15

Azerbaycan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları devam ediyor.

Azerbaycan'ın kuzey ve kuzeybatı bölgelerindeki 4 ilde çıkan orman yangınları devam ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Guba, Gebele, Şabran ve Siyezen illerinde çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürülüyor. Yangın söndürme çalışmalarında bakanlığa bağlı 600 personel, 80 araç, 2 helikopter ve 1 "BE 200 CS" amfibi uçak yer alıyor. Yangınlarda can kaybı olmadığı belirtilirken, alevlerin risk teşkil ettiği bazı köylerin tahliye edildiği aktarıldı.

Şabran'ın ilinin iki köyünde evlere yayılan yangının ünlü Galaaltı Oteline ulaştığı, ancak alevlerin kontrol altına alındığı kaydedildi. - BAKÜ

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Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı Azerbaycan'ın kuzeyinde orman yangınları çıktı Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor
Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'da farklı noktalarda orman yangını - Son Dakika
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