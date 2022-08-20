Azerbaycan'daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Azerbaycan'daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü

20.08.2022 14:45
Azerbaycan'daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü

Azerbaycan'ın kuzeyinde bulunan 4 ilde çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

Azerbaycan'ın kuzeyinde bulunan 4 ilde çıkan orman yangınları nedeniyle 5 bin hektarlık alan küle döndü.

Azerbaycan'da geçtiğimiz pazartesi günü Guba, Siyezen, Gebele ve Şabran illerinde çıkan orman yangınlarını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, yangın nedeniyle 5 bin hektarlık alanın küle döndüğünü belirtti.

Siyezen ve Guba illerindeki orman yangınları kontrol altına alındı

Açıklamada, Siyezen iline bağlı Dağ Kuşçu köyü yakınlarında 40 hektarlık bir alanda çıkan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Çalışmaların dağlık arazide ve zor koşullarda yürütüldüğü, sıcak ve rüzgarlı hava koşullarının yangının tamamen söndürülmesini engellediği kaydedildi.

Guba iline bağlı Goşabulag köyü yakınlarındaki yangının ise kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği vurgulandı.

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında bakanlığa bağlı 600 personel, 80 araç, 3 helikopter ve 1 "BE 200 CS" amfibi uçak başta olmak üzere Azerbaycan Ekoloji Bakanlığı ve yerel valiliklere bağlı ekipler de yer alıyor. - BAKÜ

YORUMLAR
500
Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü Azerbaycanlı öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarında ter döktü Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı Azerbaycan'da 5 günde 5 bin hektar arazi yandı
Kaynak: İHA

Azerbaycan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan'daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
11:37 Rusya'nın doğal gaz akışını düşürdüğü Almanya: Duş almayın, bez kullanın
11:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan zincir marketlerdeki pahalılığı bitirmeye kararlı! Yeni hamlesini açıkladı
11:19 Pınar Altuğ, kendisine "Ne bitmez tatilmiş, sizin işiniz gücünüz yok mu?" diyen takipçisiyle tartıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 14:45:38. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan'daki orman yangınlarında 5 bin hektarlık alan küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement