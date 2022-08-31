Laçın'da Ermenilerin döşediği 1318 mayın tespit edildi - Son Dakika
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Laçın'da Ermenilerin döşediği 1318 mayın tespit edildi

31.08.2022 16:24
Laçın'da Ermenilerin döşediği 1318 mayın tespit edildi

Azerbaycan'ın Laçın ili sınırlarında son iki haftada, Ermenilerce döşenen 1318 mayın belirlendiğı bildirildi.

Azerbaycan'ın Laçın ili sınırlarında son iki haftada, Ermenilerce döşenen 1318 mayın belirlendiğı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Laçın arazisinde toplu şekilde döşenen anti personel mayınlarının bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, 15-31 Ağustos'ta PMN-E tipli 1318 anti personel mayının tespit edildiği vurgulanarak, mayınların tümünün 2'nci Karabağ Savaşı sonrasında, 2021'de Ermenistan'da üretildiğine dikkat çekildi.

Ottawa Antlaşmasına göre, anti personel mayınlarının kullanılması, stoklanması, üretilmesi ve transferinin yasaklandığı hatırlatılan açıklamada, Ermenilerin Azerbaycan topraklarına anti personel mayınları döşeyerek 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 1. Ek Protokolü'nü ihlal ettiği kaydedildi.

Tespit edilen mayınların alan ve toplu şekilde olmasının "mayın terörü"nün göstergesi olduğu belirtilen açıklamada, tüm bunların barış ve güvenliğe ve çevreye karşı işlenen kasıtlı suç olduğu ve Ermenistan'ın düşmanca niyetini bir kez daha kanıtladığı ifade edildi.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Laçın'da Ermenilerin döşediği 1318 mayın tespit edildi - Son Dakika

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