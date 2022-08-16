Operasyonda Küçük Kafkas sıradağlarının Karabağ silsilesinde yerleşen Sarıbaba ve diğer bir dizi hakim tepeler kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Sarıbaba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Azerbaycan'ın Laçın bölgesinde Ermeni güçlerce döşenen mayın tarlası bulundu - Son Dakika

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