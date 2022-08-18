Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor - Son Dakika
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Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor

18.08.2022 12:45
Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor

Azerbaycan'ın Laçın kenti ile bazı köylerinde yasa dışı iskan ettirilen Ermenilerin, bölgeyi terk etmeden önce evleri ve ormanları yaktığını ortaya koyan görüntüler yayınlandı.

Azerbaycan'ın Laçın kenti ile bazı köylerinde yasa dışı iskan ettirilen Ermenilerin, bölgeyi terk etmeden önce evleri ve ormanları yaktığını ortaya koyan görüntüler yayınlandı.

Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi ile Ermenistan arasındaki yol güzergahında yer alan Laçın, Rusya-Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği bu ayın sonunda Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru"ndan, hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrılacak.

Azerbaycan, bildiriye göre 3 yıl içinde inşa etmesi gereken ve Karabağ'daki Ermeni nüfusun, Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı 32 kilometrelik yolu, planlanandan erken tamamladı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeniler, Ermenistan'a gidiş gelişler için Laçın şehrinin dışından geçen bu yeni yolu kullanacak. Eski Laçın koridoru güzergahında güvenliği sağlayan Rus unsurlar da kontrol noktalarını yeni yola taşıyacak.

Laçın ve köyleri 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan, süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.

Ermenistan basını ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfusa, 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı.

Bölgeyi terk eden Ermeni nüfusa evlerini yakmamaları ve çevreye zarar vermemeleri hususunda uyarılar yapılsa da sosyal paylaşım sitelerinde bazı Ermenilerin evleri ve ormanları yaktığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerini terk eden Ermenilerin boşalttıkları evleri ve etraftaki ormanlık alanları ateşe verdiği görülüyor.

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Kaynak: AA

Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermeniler, terk ettikleri Laçın'da evleri ve ormanları yakıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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