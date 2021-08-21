Azerbaycan'ın Lerik ilinde orman yangını - Son Dakika

Azerbaycan'ın Lerik iline bağlı Haftonu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lerik iline bağlı Haftonu köyü yakınlarındaki dağlık alanda bulunan ormanda yangın çıktığı bildirildi. İtfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre yangının dağlık arazideki kuru ot, çalı ve ağaç köklerinin yanmasıyla başladığı tespit edilirken, söndürme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - BAKÜ