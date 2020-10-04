Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı - Son Dakika

Azerbaycan'ın milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölge işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölgenin işgalden kurtulduğunu duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan milli kahramanı Mubariz İbrahimov'un şehit olduğu bölgenin işgalden kurtulduğunu duyurdu.
İbrahimov'un 2010'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin bulunduğu karakola baskın düzenleyerek tek başına savaştığı görev yerinde Azerbaycan bayrağı göndere çekildi.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:42 - Kaynak: DHA
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