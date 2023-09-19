Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı - Son Dakika

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı

Son Güncelleme: 19.09.2023 22:29

Azerbaycan ordusunun, Karabağ'daki anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu sonrası Ermenistan'ı karıştırdı. Başkent Erivan'da hükümet binasının önünde toplanan kalabalık bir grup, Rus büyükelçiliğine doğru yürüdü. Elçiliğin girişini kapatan protestocular, operasyonun durdurulmasını isteyerek büyükelçiliğe giriş ve çıkışlara izin vermeyeceklerini duyurdu.

Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör harekatı sonrası bir grup Ermeni, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binasının önünde toplandı. Rus Büyükelçiliğine yürüyerek elçiliğin girişini kapatan grup, Karabağ'da yürütülen operasyonun durdurulmasını isteyerek talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni, Rus büyükelçiliğine yürüdü! Giriş ve çıkışlara izin vermiyorlar

PAŞİNYAN'A SERT TEPKİ GÖSTERDİLER

Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla başlattığı antiterör operasyonu, Ermenistan tarafında büyük rahatsızlık yarattı. Operasyon sonrası hükümet konağının önünde toplanan Ermeniler, Azerbaycan'a karşılık verilmesini istedi. Başbakan Nikol Paşinyan'ı pasif kalmakla suçlayan Ermeniler, sık sık "Hain Nikol" ve "Utanç" sloganları attı.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni, Rus büyükelçiliğine yürüdü! Giriş ve çıkışlara izin vermiyorlar

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEDBİR ALDI

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Erivan'da hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedede bazı göstericiler yaralandı. Güvenlik güçleri, göstericilerin hükümet binasına yaklaşmaması için tedbir aldı.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni, Rus büyükelçiliğine yürüdü! Giriş ve çıkışlara izin vermiyorlar

BÜYÜKELÇİLİĞE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATTILAR

Öte yandan, bir grup Ermeni protestocu da Rus Büyükelçiliği'ne yürüyerek, elçiliğin girişini kapattı. Göstericiler, Karabağ bölgesinde yürütülen antiterör harekatının durdurulmasına yönelik talepleri yerine getirilene kadar büyükelçiliğe giriş ve çıkışa izin vermeyeceklerini bildirdi.

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Son Dakika Hukuk Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bir grup Ermeni protestocu, Rus büyükelçiliğini kuşattı - Son Dakika
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