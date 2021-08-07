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Azerbaycan'ın orman yangınlarına müdahale için gönderdiği üçüncü ekip Havza'dan geçti - Son Dakika

Azerbaycan'ın orman yangınlarına müdahale için gönderdiği üçüncü ekip Havza'dan geçti

07.08.2021 12:15
Azerbaycan'ın orman yangınlarına müdahale için gönderdiği üçüncü ekip Havza'dan geçti, System.String[]

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderilen, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu Samsun'un Havza ilçesinden geçti.

Orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye gönderilen, Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin üçüncü grubu Samsun'un Havza ilçesinden geçti.

Havza Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Otogar Kavşağı'nda tedbir alarak 40 itfaiye aracından oluşan konvoyun, transit geçişini güvenli şekilde sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliğine bağlı itfaiyeciler, Samsun Ankara kara yolundan geçen Azerbaycanlı meslektaşlarını açtıkları bayraklar ve itfaiye aracından çaldıkları sirenlerle selamladı.

Konvoyun Havza geçişi sırasında Ereli mevkisinde Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı araçlardan biri arıza yaptı. Araç, tamirinin ardından yola devam etti.

Kırk itfaiye aracı ile birlikte 150 personelin de Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Azerbaycan, İtfaiye, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın orman yangınlarına müdahale için gönderdiği üçüncü ekip Havza'dan geçti - Son Dakika


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