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Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki Açıklaması - Son Dakika

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki Açıklaması

18.01.2022 19:27
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki Açıklaması

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı sağcı Valerie Pecresse'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğine yönelik iddialarının ve Azerbaycan'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı sağcı Valerie Pecresse'in Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğine yönelik iddialarının ve Azerbaycan'a saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Pecresse'in ölümle tehdit edildiğini iddia etmesi, Azerbaycan'a yönelik sürekli saldırması ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın onuruna yönelik saldırılar kabul edilemez. Sayın Pecresse, bu açıklamalarla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği ziyaretteki yasa dışı koşulları gizlemeye çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

Başkent Paris'in de içinde bulunduğu Ile de France Bölgesi Başkanı Pecresse'in Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında olmasının Azerbaycan hukukuna, uluslararası ve Avrupa'nın anlaşmalarına, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara saygı göstermemeyi gerektirmediği ifade edilen açıklamada, Pecresse'in Karabağ bölgesindeki Hankendi'ye gerçekleştirdiği ziyaretle Azerbaycan'ın yasalarını ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada, Pecresse'in Hankendi'de "sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin" temsilcileriyle görüşmesinin uluslararası anlaşmalara, Fransız hukukuna ve Fransa ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalara aykırı olduğu belirtildi.

Fransa'nın Karabağ'ın Azerbaycan'ın parçası olduğuna yönelik Birleşmiş Milletler'in (BM) kararlarını onayladığı hatırlatılan açıklamada, Pecresse'in Avrupa Birliği'nin (AB) ülkelerin bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehlikeye atan veya tehdit eden tüm eylemleri yasakladığını bilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, Pecresse'in seçmenlerin bir bölümünü memnun etmek için Fransız yasalarına aykırı davrandığına işaret edilirken, sağcı siyasetçinin seçime yönelik eylemlerinin Azerbaycan ile uluslararası hukuk ilkeleri temelinde kurulan dostluk ilişkileri tehlikeye atabileceği ve Kafkas bölgesinin istikrarına ve kalkınmasına zarar verebileceği aktarıldı.

Fransa'ya nota verilmişti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 23 Aralık 2021'de yapılan açıklamada, Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı ve nota verildiği bildirilmişti.

Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın "istenmeyen adamlar" listesine dahil edildiği açıklanmıştı.

Suç duyurusu

Pecresse, 15 Ocak'ta Aliyev tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek, onun hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğinden Fransız cumhurbaşkanı adayı Pecresse'e tepki Açıklaması - Son Dakika
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