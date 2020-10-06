Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: "Taraflı tutumunu anlamış değiliz" - Son Dakika

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Azerbaycan- Ermenistan cephe hattında devam eden çatışmalara yönelik gerçekleştirdiği basın toplantısında Fransa'yı eleştirerek, "Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz" dedi.

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarla ilgili Paris'teki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Büyükelçi Mustafayev Karabağ'ın statüsü ve bugün devam eden Ermenistan'ın saldırgan tutumuyla ilgili bilgiler verdiği toplantıda Fransa'yı eleştirerek, "Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz" dedi.

Ermenistan ordusunun sivil halka füze ile saldırılar gerçekleştirdiğini ve saldırı sırasında zarar gören sivil yerleşim bölgelerinde çekilen fotoğrafları basın mensuplarına gösteren Mustafayev, "Bizim Ermenistan hariç komşularımızla çok iyi komşuluk ilişkilerimiz var, hiçbir sorunumuz yok" diye konuştu. Mustafayev, "Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ve Azerbaycan- Gürcistan sınırındaki Tovuz'a yönelik Ermeni saldırısı, Hazar petrol ve doğal gazıyla ilgili, 1 Temmuz 2020 ile 1 Temmuz 2021 arasında 6 milyar metreküp gaz akışı planlandığı gibi devam ediyor" diyerek ham petrolün Ceyhan üzerinden dünya pazarına sevk edilmesini Ermenistan'ın hazmedemediğini ve saldırdığını ifade etti.

"TOPRAKLARIMIZI GERİ ALMA MÜCADELESİ VERİYORUZ"

Azerbaycan'ın daima dostluktan ve uluslararası hukuktan yana olduğunu vurgulayan Büyükelçi Mustafayev, "Ermenistan Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal etmiş durumda. Şimdi biz topraklarımızı geri alma mücadelesi veriyoruz" dedi. dedi. Büyükelçi Mustafayev, "AGİT Minsk Grubu içinde bulunan Fransa'nın taraflı tutumunu anlamış değiliz. Seçilmiş 170 milletvekili Ermenistan'ın yanında olduklarına yönelik deklarasyon yayınlıyorlar, akıllarına gelmiyor, Azerbaycan'ın Büyükelçisi'nden bu konuyla ilgili bilgi almak akıllarına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"Diğer taraftan bir belediye başkanı seçildiği kente Ermenistan bayrağı çekiyor" diyen Mustafayev, "Üstelik bu Belediye Başkanı, Azerbaycan ve Ermenistan devletlerinin Karabağ sorunu için barışçıl bir çözüm bulmalarını teşvik etme amacıyla 1992 yılında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından kurulan grubun içinde bulunan ülkenin Belediye Başkanı. Fransa'nın tutumunu anlamakta zorluk çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mustafayev bir gazetecinin "Karabağ'da Türkiye'nin rolü nedir?" şeklindeki sorusuna ise, "Manevi destektir. Azerbaycan ordusu güçlüdür, dışarıdan desteğe ihtiyacı yoktur. Suriye'den gönderildiği iddia edilen DAEŞ gibi çetelere de ihtiyacı yoktur. Ama Karabağ'da PKK grubunun görüldüğü de bilinmektedir. Bizim haklılığımızı destekleyen ülkeler var, manevi destek veren ülkeler var. Avrupa Birliği üyesi Macaristan gibi dostane ülkeler var" şeklinde yanıt verdi.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)