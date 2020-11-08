Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı - Son Dakika

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı

08.11.2020 12:51

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklaması cephe hattında sevinçle karşılandı.

Fuzuli'de, Azerbaycan kuvvetlerinin yanı sıra basın mensupları ve vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişi, Aliyev'in Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıklamasını alkışlayarak kutladı.

Askeri personel ve basın mensupları da cep telefonlarından takip ettikleri konuşma sırasında "Şuşa" şeklinde sloganlar attı.

Askeri personelden bazılarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Şuşa'nın işgalden kurtarılması, şehirde zaman zaman havaya ateş açarak da kutlandı.

Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı
Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı

Dağlık Karabağ, İlham Aliyev, Azerbaycan, Fuzuli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarması cephe hattında sevinçle karşılandı - Son Dakika


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