Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika

Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor

10.11.2020 16:33

Azerbaycan'ın Terter kentinde günlerdir sığınakta kalanlar evlerine dönüyor.

Azerbaycan'ın Terter kentinde günlerdir sığınakta kalanlar evlerine dönüyor.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında dün ilan edilen ateşkes dolayısıyla Terter kentinde günlerdir sığınaklarda yaşamını sürdüren halk evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Terter'de Müzik okulu önünde toplanan Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını akordiyon ve saz çalarak, Azerbaycan bayrakları ile dans ederek kutladı.

Günlerdir ağır bombardımana tutulan Yeni Kasaba sitesinde kalan Gülşen Agayeva, sığınaktan çıkarak evine geri dönmekten mutlu olduğunu belirterek, "O günler arkada kaldı. Ben Kelbecer'de doğdum. Sukavuşan'dan Terter'e geldim. Cumhurbaşkanımız Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Allah razı olsun. Aziz Şuşa'mız alındı, Kelbecer'imiz, Laçın'ımız da alınır. Türk milletine kurban." ifadelerini kullandı.

Sevinçlerine Laçın, Şuşa ve Kelbecer'de devam edeceklerini dile getiren Agayeva, "Yaşadığımız yer sığınak da olsa öz yerimizdir. Canımızdır, kanımızdır. Evime geri döndüm. Vatan sağ olsun, ordumuz sağ olsun." dedi.

"Bugün haklının haksıza galip geldiği gündür"

Salih Hümmedov da bugünün hem Azerbaycan hem de Türk dünyasının bayramı olduğunu söyleyerek, "Bugün haklının haksıza galip geldiği gündür. 30 yıldır biz bugünü bekledik. 30 senedir ancak bekledik savaşta galip gelmeyi. Bugün evlerimize dönüyoruz. Bunun için Türk dünyasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haklı olduklarını bir kez daha dünyaya duyurduklarını vurgulayan Hümmedov, şöyle devam etti:

"Türk'ün toprağını kimsenin alamayacağını tüm dünyaya ispat ettik. Günlerdir sığınaklardaydık. Ağır bombardıman altındaydık. Roketlerle, obüslerle, toplarla ateş açıyorlardı. Biz korkmuyoruz. Bunda böyle de savaşmaya hazırız. Bugün geri döndük evimize. Çocuklarımız da mutlu. Evlerimiz bombardıman altında dağıldı ama önemi yok. Eşyanın önemi yok. Biz çamurdan da ev yaparız."

Sanıver Eliyeva ise şehit annelerine teşekkür ettiğini belirterek, "Vatanımızı geri aldık. Karabağ bizimdir. Karabağ Azerbaycan'dır. Sığınaklara girmiştik. Şimdi nefes aldık. Karabağ Türkiye'dir. Evim burada. Çok büyük hasar var." şeklinde konuştu.

Dilek Abbasova da bombardıman sırasında evde bulunmadığını, dışarıda soğuklarla mücadele ettiğini dile getirerek, "Cumhurbaşkanımıza ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok müteşekkiriz. Allah yardım etsin tüm askerlerimize. Evimize döndük." dedi.

Öte yandan Terter'de bulunan çok sayıda evin ağır hasar aldığı görülüyor. Kente geri dönenler artarken, hayat normale dönmeye başladı.

Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor
Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor
Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor
Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor

Azerbaycan, Karabağ, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Günlerdir sığınakta kalan halk evlerine dönmenin sevincini yaşıyor - Son Dakika


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