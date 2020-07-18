Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu - Son Dakika

Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde Ermenistan ordusunun saldırıları protesto edilerek Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne destek sloganları atıldı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Azerbaycan Büyükelçiliği önünde Ermenistan ordusunun saldırıları protesto edilerek Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne destek sloganları atıldı.

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Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği binasının karşısında toplanan göstericiler, Ermenistan ordusunun Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıları protesto etti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne destek sloganlarının atıldığı gösteriye, Gürcistan topluluğunun temsilcileri, tanınmış tarihçiler ve siyaset uzmanları da katıldı.


Gösteride Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik son saldırıları ve askeri provokasyonları kınandı. Ellerinde Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye bayrakları taşıyan göstericiler, "Azerbaycan var olsun, istemeyen kör olsun, Karabağ bizimdir, bizim olacak, Karabağ-Karabağ" şeklinde sloganlar attı.


Azerbaycan'a destek gösterisinin organizatörü Gürcistan Azerbaycanlılar Entegrasyon Merkezi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aygül İsayeva, "Karabağ Azerbaycan'dır ve Gürcistan Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemektedir. 12 Temmuz tarihinde Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma olmuştu, şehitlerimiz var, şehitler arasında aslen Gürcistan'dan olan İlgar Mirzeyev de şehit olmuştur. Biz Gürcistan Azerbaycanlıları her zaman Azerbaycan'ın yanındayız" dedi.


Gösteriye katılan Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, "Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın askeri provokasyonlarına Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatlarıyla gereken cevabı verdi. Gürcistan ve Azerbaycan birbirlerine hep destek oldu. Yurttaşlarımızın çoğunun Azerbaycan Ordusu'nda hizmet etmek istediğinden eminim" diye konuştu. - TİFLİS

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 17:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği önünde Ermenistan protestosu - Son Dakika

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