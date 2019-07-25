Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkıyor
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Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkıyor

45 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkıyor, System.String[]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:47 
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