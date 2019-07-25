Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması kalkıyor
45 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan
'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül
'den itibaren kaldıracağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:47
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