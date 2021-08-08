Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği sürüyor - Son Dakika

Kardeş ülke Azerbaycan'ın Türkiye'ye desteği sürüyor.
Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına müdahaleye destek için Azerbaycan'dan gönderilen üçüncü ekip geldi. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin güney bölgesindeki orman yangınlarına karşı 43 araçtan oluşan itfaiye destek grubu Sungurlu'dan geçti.
Polis ekiplerinin eşlik ettiği gruba, otomobil sürücüleri kornolarla destek verirken, vatandaşlar ise balkonlara çıkarak alkışladı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
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