Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi

11.05.2021 11:09
Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi, System.String[]

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 98'inci doğum gününde Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen çevrim içi etkinlikle anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, 98'inci doğum gününde Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen çevrim içi etkinlikle anıldı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, anma töreni saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, programın açılış konuşmasında, merhum Haydar Aliyev'in ömrünü ülkesine ve milletine adamış, Kafkasların yetiştirdiği büyük bir devlet adamı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yaptığı dönemde Aliyev ile bir görüşmesini anlatan Ünüvar, "O dönemde benim Sayın Haydar Aliyev ile ilgili gözlemim, derin bir Türkiye sevgisi ve hakikaten büyük bir tarih bilinciydi. O zaman Türkiye'ye olan sevgisini yakından müşahede etme fırsatı bulmuştuk. Sayın Haydar Aliyev'in o dönemdeki Türkiye sevgisini, bugün Cumhurbaşkanlarımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev tarafından çok üst düzeye taşındığını biliyoruz. Bugün Dağlık Karabağ'da bir Azerbaycan zaferi varsa o aynı zamanda Türk dünyasının zaferidir. Bunu, iki lider arasındaki dostluğun, kardeşliğin, birbirlerine destek olmanın bir tezahürü olarak görmek de mümkün." ifadelerini kullandı.

Aliyev'e 27 Şubat 2001'de Ankara Üniversitesi Senatosu kararıyla fahri doktora unvanı verildiğini ve Aliyev tarafından rektörlük bahçesine mavi ladin ağacı dikildiğini hatırlatan Ünüvar, "O ağaç gibi Azerbaycan da büyüdü, bölgesinin lider ülkelerinden birisi haline geldi. Şu anda biz Azerbaycan'ın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Azerbaycan'ın bugün geldiği noktada, Sayın Haydar Aliyev'in vizyonunun çok önemli katkısı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Ünüvar, Ankara Üniversitesi olarak, Azerbaycan'daki üniversitelerle çok yakın bir ilişki içerisinde olduklarını belirterek, Azerbaycan'daki öğrencilerin de dersleri takip edebildiklerini belirtti. Ders takip oranlarının da çok iyi olduğunu vurgulayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Yani her geçen gün Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilere bir tuğla daha koyma çabasındayız. Silahlı ordularımızın topraklarımızı kurtardığı gibi, eğitim ordularımızın da ülkelerimizi geliştireceğine, kalkındıracağına yürekten inanıyoruz. Ankara Üniversitesi olarak Azerbaycan'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ben Sayın Haydar Aliyev'i, doğumunun 98. yılında bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Allah mekanını cennet etsin."

"Haydar Aliyev hayatını halkının refahı için vakfetmiştir"

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da Haydar Aliyev'in, cumhurbaşkanı olduktan sonra Azerbaycan'ın geleceğine ilişkin son derece gerçekçi bir bakış açısı ortaya koyduğunu ifade ederek, bölgenin ve dünyanın gerçeklerini çok iyi okuyan bu bakış açısının, bugüne kadar gelen Azerbaycan'ın stratejisinin de temelini oluşturduğunu aktardı.

Aliyev'in her şeyden önce bütün hayatını Azerbaycan ve Azerbaycan halkının refahı için vakfettiğini belirten Erhan, "Bugün de kendisi, Azerbaycan'da olduğu kadar Türkiye ve Türk dünyasında da çağımızın yetiştirdiği en önemli liderlerden biri olarak anılıyor. Azerbaycan'ın bugün bölgede etkili bir aktör olmasını sağlayan ana prensipleri ortaya koyan ve ulu önder olarak anılan Sayın Haydar Aliyev'i rahmet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'ye çok bağlıydı"

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ise merhum Aliyev'in, görevde olduğu dönemde öncelikle iç karışıklığı ortadan kaldırdığını ve "uluslararası alanda itibarlı bir devlet nasıl olunur, ayakları üzerinde nasıl durur", bunun temellerini attığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"Sayın Haydar Aliyev, sanata ve sanatçıya da çok değer veren bir liderdi. Türkiye'ye çok bağlıydı, çok güzel dostlukları vardı. O Azerbaycan'ı, Azerbaycan da onu çok sevmişti. Aliyev'i 98. doğum gününde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün 'tek millet iki devlet' sözü çok farklı bir seviyededir"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de bu yıl 10 Mayıs'ı çok farklı bir duyguyla kutladıklarının altını çizerek, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in vasiyeti gerçekleşmiştir. Bu bizim için bir gururdur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'de 23 binin üzerinde Azerbaycanlı öğrenci olduğunu dile getiren İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok farklı üniversitelerde, Ankara Üniversitesi de dahil ikili programlarımız var. Türkiye'nin tanınmış üniversiteleri ile Azerbaycan arasında, gücümüze güç katmak amacıyla iş birliği yapılmaktadır. Bunlar, Ulu Önderimiz tarafından temeli atılan iş birliğinin bir tezahürüdür. Kültürel anlamda, duygu anlamında da bence bugün 'tek millet iki devlet' sözü çok farklı bir seviyededir. Çünkü Türkiye'nin neresine giderseniz Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yan yana dalgalanmaktadır. Temelini Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'in attığı Azerbaycan-Türkiye kardeşliği, bugün Sayın İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha ileri taşınmaktadır. O açıdan da bugün Ulu Önderimizin ruhu şaddır. Çünkü bugün hem Azerbaycan hem Türkiye güçlüdür hem de kardeşliğimiz herkese örnek olmuştur. Allah Ulu Önderimiz Haydar Aliyev'e rahmet eylesin."

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Ankara, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev için 98. doğum gününde anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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