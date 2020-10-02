Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı - Son Dakika

Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'a başlattığı yoğun bombardımanda iyice köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilgili küstah bir talepte bulundu. Türkiye'nin Karabağ sorununda önyargılı olduğunu savunan Paşinyan, Ankara'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'ndaki üyeliğinin askıya alınmasını istedi.

Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'ye yönelik küstah sözler sarf ederek "Eğer önyargılı ve savaş yanlısı bir tutum sergiliyorsa, Türkiye'nin AGİT Minsk Grubu üyeliği askıya alınmalı, zira artık arabuluculuk yapamaz" dedi.

AZERBAYCAN ORDUSU TAARRUZA GEÇTİ

Ermenistan'a karşı askeri harekat başlatarak ağır darbe vuran Azerbaycan, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın çevresindeki askeri noktalara yoğun bombardıman başlattı.

ERİVAN ATEŞKES ÇAĞRILARINA YANIT VERDİ

Azerbaycan'ın operasyonları karşısında tutunamayan ve sürekli olarak mevzi kaybeden Erivan yönetimi geçtiğimiz saatlerde ateşkes çağrılarına yanıt verdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, dün AGİT Minsk Grubu eş başkanları Trump, Putin ve Macron'un "acil ateşkes ilan edin ve müzakere başlayın" açıklamasının ardından bugün, "AGİT Minsk Grubu'nun arabuluculuğunda Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Minsk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 20:26

Son Dakika Dünya Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı - Son Dakika Dünya

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