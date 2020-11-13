Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar - Son Dakika

Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar

13.11.2020 11:20
Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar, System.String[]

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile bir araya gelerek, zaferin mutluluğunu paylaştılar.

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar ile bir araya gelerek, zaferin mutluluğunu paylaştılar.

Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte, Karabağ'ın zaferini ilan etmesinin ardından Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar'ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin'de ziyaret etti. Yapılan ziyaret esnasında duygularını paylaşan Osman Yurt, " Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine, Türkiye ve Azerbaycan tek millet şuuruyla birbirine kenetlendi. Bu birlik ve beraberlik bilinciyle kardeş ülkemiz Azerbaycan, Ermenistan'a boyun eğmeyerek, Karabağ'ın zaferini ilan etti. Gururlu ve mutluyuz. İki ayrı devlet olarak görünüp, bilinsek de; aslında biz İki Ülke, Tek Milletiz. Zaferin kutlu olsun can Azerbaycan" dedi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman kardeş olarak, hilalin gölgesinde birleşmiştir. Azerbaycan'ın zaferini bizlere nasip eden Allaha şükürler olsun. Karabağ Azerbaycan'dır, Karabağ Türkiye'dir. Nazik ziyaretleriniz sebebiyle, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin'de bulunan Soykırım Müzesi'ni gezdi, anı defterine yaşadığı zafer mutluluğunu not düşerek, Azerbaycan halkını kutladı. - KOCAELİ

Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar
Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar
Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar

Halkla İlişkiler, Bilal Dündar, Azerbaycan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,66 lira seviyesinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan gram altın 462 lira seviyesinde işlem görüyor Bu kadar da olmaz! Çam sakızı için ağaçları getirdikleri hale vatandaşlar isyan etti Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Binlerce tarihi eser ve dinamitlerle yakalanan kaçakçı kayınpeder ve damat: "Dinamitleri balık tutmak için kullanıyoruz" Ermenistan'daki Paşinyan karşıtı protestolar 3'üncü gününe girdi! Ülkede iç savaş an meselesi Bakan Koca, yoğun bakımdan görüntüler paylaşıp vatandaşları uyardı
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'dan estetik itirafı: Sadece burnumu yaptırdım         
11:21
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi Handan Selçuk, hayatını kaybeden Timur Selçuk'un vasiyetini açıkladı: Anma töreni yapmamızı istemedi         
10:32
İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek İzmir'i vuran deprem sonrası uzmanlar o bölgeyi işaret etti: Katil fay, tüm Marmara'yı etkileyecek         
10:17
Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü Spiker sigara yasağından bahsederken ekrana getirilen adamın bali çektiği görüldü         
10:09
Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada Temizlik yaparken camdan düştü, yatak süngerlerinin üzerinden sekti: O anlar kamerada         
09:48
Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı Böylesi filmlerde olmaz! Yaptığı kazayı kaydeden vatandaş şans eseri başka bir kazayı da kayda aldı         
09:42
Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı Son Dakika! Çocuk parkındaki sembol tartışma yaratmıştı! Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü görevden alındı         
09:40
Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi Albayrak'ın istifasının kabulü sonrası Hamza Yerlikaya destek paylaşımını sildi         
09:17
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek         
23:49
Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! Ünlü oyuncu başrol oynayacak         
21:52
Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı Sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşları uyaran kaymakama şaşırtan cevap: Tamam dayı         
21:26
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti Feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarılan genç kıza otobüs muavini tecavüz etti         
20:04
Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti Süt banyosu rezaletinin ardından bir skandal daha! 'Çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüleri tepki çekti         
18:14
73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti 73 yaşındaki eşini öldüren caniye olayın nedeni soruldu, verdiği yanıt şoke etti: Öyle icap etti         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 11:55:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azerbaycan'ın zafer mutluluğunu paylaştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei