Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret - Son Dakika

Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret

06.04.2021 14:07
Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret, System.String[]

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) ziyaret gerçekleştirdi.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri Sabina Aliyeva, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) ziyaret gerçekleştirdi. KDK Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Ermenistan devlet yetkilileri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır" dedi.

Azerbaycan İnsan Hakları Komiseri (Ombudsman) Sabina Aliyeva ve beraberindeki heyet Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Bu ziyaret kapsamında Aliyeva, Kamu Denetçiliği Kurumunu ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Kamu Başdenetçisi Malkoç ile Aliyeva ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Türkiye devleti ve halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu"

TDK'nın hazırladığı Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenistan'ın gerçekleştirdiği İnsan Hakları İnsan Hakları İhlallerine İlişkin Rapor'u hatırlatan Sabina Aliyeva, "Bu rapor için teşekkür ederiz. Türkiye devleti ve halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında oldu. Hak sesini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, Azerbaycan'ın insan haklarını, dünyaya anlatmıştır. Bugünkü görüşme de gelecekteki faaliyetler için fikir verecektir" dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin kardeş olduğunu söyleyen Şeref Malkoç, "Biz kederde, tasada sevinçte Azerbaycan ile biriz. Tek millet olmamızın nedeni de bu. Azerbaycan ile aramızdaki ilişkiler hem Kafkasya bölgesine hem bütün dünyaya örnektir" dedi.

"Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmişti"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sorunlar olduğunu dile getiren Malkoç, "Bu sıkıntıların sorumluluğu Ermenilerin şımarıklığından ve işgalciliğinden kaynaklanmaktadır. Biz Ombudsmanlar olarak insan haklarını esas alan, insan hakları ile ilgili konularda hassas olan kurumlarız. Kararlarımızı hukuka dayalı olarak veririz. Bir ülkenin başka bir ülkenin topraklarını işgal etmesi hakkaniyete de uluslararası hukuka da aykırıdır. Biz Azerbaycan'a her gittiğimiz de oradaki 1 milyona yakın mülteci durumda olan insanı görünce yüreğimiz sızlardı. Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Her gittiğimizde Azerbaycanlı yetkililer bunu gelecek nesillere aktarmak için dile getiriyorlardı" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın toprakları Ermeniler tarafından 250 kilometrelik füzelerle gece yarısı bombalanmıştır"

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşın Ermenistan'ın işgal girişimi dolayısıyla çıktığını söyleyen Malkoç, "Bu çatışmalar esnasında Ermenistan'dan atılan uzun menzilli füzelerle savaş alanının dışında sivil yerleşim alanları bombalandı. Çatışmayı kimse istemez. Özellikle insan hakları savunucuları hiç istemez. Savaşmanın bir hukuku vardır. Ancak Azerbaycan'ın toprakları Ermeniler tarafından 250 kilometrelik füzelerle gece yarısı bombalanmıştır. Çocuk, kadın onlarca sivil katledilmiş, yüzlercesi yaralanmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"Ermenistan devlet yetkilileri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır"

Sabina Aliyeva'nın daveti üzerine Azerbaycan'a gidip oralarda gerçekleşen acılara şahit olduklarını ve bu nedenle rapor hazırladıklarını dile getiren Malkoç, "Bu raporu hazırladık ve ilgililere ulaştırdık ve İngilizceye çevirdik. Türkiye'de bulunan 114 ülkenin büyükelçilerine bunu ulaştırdık. Ayrıca 167 Ombudsman ve İnsan Hakları kurumuna ve çeşitli yerlere raporu gönderdik. Bu suçları işleyen Ermenistan devlet yetkilileri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacaktır" diye konuştu.

104 amiralin bildiri yayınlamasını değerlendiren Malkoç, "Aylardan beri bu bildiriye imza atanlar televizyonlarda görüşlerini belirtmektedir. Ancak emekli general adı altında, hukuka uymayan ifadelerle, Türkiye'de darbe çağırışımı oluşturacak ifadelerle, hele hele gecenin geç saatinde bildiri yayınlamak, hoş bir şey değil" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret
Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret
Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret
Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret

Kamu Denetçiliği Kurumu, İnsan Hakları, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan İnsan Hakları Komiserinden KDK'ya ziyaret - Son Dakika


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