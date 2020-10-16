Azerbaycan, İran'a roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu - Son Dakika

Azerbaycan, İran'a roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu

16.10.2020 23:43
Azerbaycan, İran'a roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu, System.String[]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran topraklarına düşen roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için operasyonlarını sürdürdüğü, geri çekilen Ermenistan güçlerinin provokasyon amacıyla İran'a roket attığı bildirildi.

Açıklamada, "Sinsi düşmanın bu hareketi bizi öfkelendiriyor ve kardeş İran halkının endişesini paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan'a dost ve kardeş ülke olan İran'ın, Ermenistan'ın saldırgan politikasını kınadığı ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek verdiği hatırlatılan açıklamada, "Bugün, kardeş İran halkının dayanışmasını hissediyor ve İran hükümetinin resmi olarak ilan ettiği desteği takdir ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalar nedeniyle İran'ın Hüdaferin ilçesinde 2 köye 10 roket düşmüş, roketlerin isabet ettiği bir ev yıkılmış, bir kişi de yaralanmıştı.

İran, tarafları aynı durumun tekrarlanmaması konusunda tarafları uyarmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, İran'a roketlerin Ermenistan ordusunca atıldığını duyurdu - Son Dakika

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