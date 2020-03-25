Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak - Son Dakika

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Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak
6 saat önce
Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.
Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak.
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacağını açıkladı. Azerbaycan korona virüs salgınının yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı almıştı. Kararın 20 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:05 Kaynak: İHA
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