Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-İran sınırında 1 kaçakçı etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Azerbaycan-İran sınırında 1 kaçakçı etkisiz hale getirildi

Azerbaycan-İran sınırında 1 kaçakçı etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Azerbaycan-İran sınırında sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 1 kaçakçıyı etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan-İran sınırında 1 kaçakçı etkisiz hale getirildi, System.String[]

Azerbaycan- İran sınırında sınır muhafızları, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 1 kaçakçıyı etkisiz hale getirdi.


Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, dün TSİ 15.50'de İran-Azerbaycan sınırının Bilesuvar bölgesindeki "Göytepe" sınır geçiş noktasında silahlı 1 kişinin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma ve uyuşturucu getirme girişiminde bulunduğunu bildirdi. Açıklamada, sınır koruma birliği tarafından tespit edilen kaçakçının "dur" ihtarına karşılık kaçmaya çalıştığı, bunun üzerine ateş açıldığı ve olay yerinde öldüğü belirtildi.


Bölgede yapılan aramalar sonucunda siyah çantada ağırlığı 12 kilo 340 gram olan uyuşturucu, 1 tabanca ve şarjörler ele geçirildi.


Kaçakçıyı arabayla almaya gelen 2 kişinin gözaltına alındığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. - BAKÜ

Azerbaycan, İran, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:50 Kaynak: İHA
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