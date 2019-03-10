Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-İran Sınırında Çatışma: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu

Azerbaycan-İran Sınırında Çatışma: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu

24 dakika önce

Azerbaycan-İran sınırında Azerbaycan sınır muhafızları ile yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan-İran Sınırında Çatışma: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu, System.String[]
Azerbaycan- İran sınırında Azerbaycan sınır muhafızları ile yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grup arasında çıkan çatışmada 1 Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, sabah TSİ 5.50'de İran-Azerbaycan sınırındaki Fuzuli bölgesinde yer alan Bala Bahmanlı köyünde bazı silahlı kişilerin yasa dışı yollarla Azerbaycan'a geçiş yapma girişiminde bulundukları bildirildi. Sınır muhafızlarınca tespit edilen kişilerin "dur" ihtarına silahla karşılık verdiği ve açılan ateşle göğsünden yaralanan Azerbaycanlı asker Sahavet Mammadov'un şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığı belirtildi. Elinden yaralanan Vidadi Cebrayılov isimli askerin ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ifade edildi.

Azerbaycan sınır muhafızlarının karşı ateş açmasıyla yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan grubun kaçtığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden askere Devlet Sınır Hizmeti Komutanı Elçin Guliyev'in emriyle ölümünden sonra 3. dereceli "askeri hizmet" madalyası verildiği belirtildi.

Sınırı geçmeye çalışan kişilerin kim oldukları konusunda araştırmanın sürdüğünü belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:24 Kaynak: İHA

İran, Azerbaycan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Venezuela'daki Elektrik Kesintisi Ölümlere Neden Olmaya Başladı

Meksika'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 14 Ölü, 5 Yaralı Taksiciyi Rehin Alan Kadın, Polislere Zor Anlar Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 13:48:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Azerbaycan-İran Sınırında Çatışma: 1 Azerbaycan Askeri Şehit Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]