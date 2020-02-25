Azerbaycan iş dünyası Bakü'de toplandı - Son Dakika
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Azerbaycan iş dünyası Bakü'de toplandı

6 saat önce

Azerbaycan'ın başkent Bakü'de yerel şirketlerin katılımı ile "Partners and Business" fuarı düzenlendi.

Azerbaycan iş dünyası Bakü'de toplandı, System.String[]

Azerbaycan'ın başkent Bakü'de yerel şirketlerin katılımı ile "Partners and Business" fuarı düzenlendi.


Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Partners and Business" adlı fuar düzenlendi. Bakü Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Sarayı'nda kurulan fuar, Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı, Ulusal Girişimciler Örgütleri Konfederasyonu, Kapital Bank ve Marsol şirketi tarafından düzenlendi. Üç gün devam edecek olan fuarda kardeş ülke Azerbaycan'ın 145 yerel şirketi ve Azerbaycan'da iş yapan Türk ve Rus şirketler de yer alırken, katılımcılara tarım, gıda, eğitim, inşaat, IT, lojistik ve birçok endüstride yerel şirketler tarafından üretilen ürün ve hizmetler sunuluyor.


Marsol şirketinin sahibi Tural Mustafayev fuar için, "Türk ve Rus iş adamlarının da katıldığı fuarımızda amacımız Azerbaycan'da çalışan iş adamlarını birbirleri ile tanıştırmak ve yerel ürünlerin satışını daha da arttırmak" ifadelerini kullandı. Kapital Bank idarecilerinden Ferid Hidayetzade ise "Fuarda şirketler birbirleri ile tanışmış olacak. 145 şirketin katılımı ile büyük bir fuar düzenleniyor. Ülke içi ile birlikte dış ülkelere de yatırımların yapılacağı büyük projelerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi.


Öte yandan "Partners and Business" fuarının amacının Azerbaycan şirketlerinin farkındalığını arttırmak, pazarlara erişimini artırmak, yerel şirketler arasında iş ortaklıkları geliştirmek ve yeni ortaklıklar kurarak dış ülkelere de ihracat yapmak olduğu belirtildi. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:29 Kaynak: İHA
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