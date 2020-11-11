Azerbaycan işgalden kurtardığı Şuşa'daki kilisenin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan'ın dua ettiği Şuşa'daki kilisenin görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan'ın 30 yıllık işgale dur deme kararı ile başlattığı harekat ile başlayan Karabağ Savaşı 42. gününde Azerbaycan'ın zaferi ile neticelendi. Anlaşmadan önce kritik şehir Şuşa'yı işgalden kurtaran Azerbaycan, kentteki Kazancı Kilisesi'ne ait yeni görüntüleri paylaştı. Söz konusu görüntüdeki kilisenin, Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Araik Harutyunyan'ın dua ettiği ibadethanenin olduğu ifade edildi.