Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı
14.10.2020 21:29
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.
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