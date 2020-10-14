Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı

14.10.2020 21:29
Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı, System.String[]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki harekatı kapsamında Ermeni işgalinden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı.

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Ermeni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, işgalden kurtarılan Cebrayıl kentinin görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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