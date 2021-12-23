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Azerbaycan, Karabağ'a giden cumhurbaşkanı adayı nedeniyle Fransa'ya nota verdi - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'a giden cumhurbaşkanı adayı nedeniyle Fransa'ya nota verdi

23.12.2021 16:51
Azerbaycan, Karabağ'a giden cumhurbaşkanı adayı nedeniyle Fransa'ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa'da 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse'nin Azerbaycan makamlarının izni olmaksızın Karabağ'a gitmesi üzerine Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan, Fransa'da 2022'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse'nin Azerbaycan makamlarının izni olmaksızın Karabağ'a gitmesi üzerine Fransa'ya nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransız politikacı Valerie Pecresse ile bazı diğer siyasetçilerin 22 Aralık'ta, Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrine yasa dışı ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik bir eylem olarak kabul edilen bu ziyaret üzerine Fransa'nın Azerbaycan maslahatgüzarının dışişleri bakanlığına çağrıldığı ve nota verildiği bildirildi.

Pecresse ve diğerlerinin, Azerbaycan'ın "istenmeyen adamlar" listesine dahil edildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan, Karabağ'a giden cumhurbaşkanı adayı nedeniyle Fransa'ya nota verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'a giden cumhurbaşkanı adayı nedeniyle Fransa'ya nota verdi - Son Dakika
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