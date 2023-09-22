Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım gönderiyor - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım gönderiyor

Son Güncelleme: 22.09.2023 10:51

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ'daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardım malzemelerini taşıyan araçları bölgeye gönderdi. Ağdam şehrinden geçerek Hankendi'ye ulaşacak olan araçlar, 40 ton gıda, temizlik ürünleri ve ekmek gibi yardımları ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için insani yardımlara devam edeceğini belirtti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın Karabağ'daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak için gönderdiği insani yardım malzemelerinin yüklü olduğu araçlar Ağdam'dan Hankendi'ye yola çıktı.

YARDIM KONUSU GÜNDEME GELMİŞTİ

Azerbaycanlı yetkililer ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcilerinin dün Azerbaycan'ın Yevlah şehrinde yaptığı görüşmede insani yardım konusu da gündeme gelmişti.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

2 TIR VE 2 KAMYON YOLA ÇIKTI

Ermeni nüfusun temsilcileri Azerbaycan'dan bölgedeki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için istekte bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığınca hazırlanan insani yardımları taşıyan 2 tır ve 2 kamyon Ağdam şehrine doğru yola çıktı.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı

"YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

40 ton gıda ve temizlik ürününün yanı sıra ekmek de taşıyan araçlar Ağdam'dan geçerek Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi şehrine ulaşacak ve yardımlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Müdürü Mirali Feyzivey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardımlara devam edeceklerini söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği insani yardım yola çıktı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere insani yardım gönderiyor - Son Dakika
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